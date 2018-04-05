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Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем
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Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В Сети появилось видео, на котором запечатлены Пелагея и ее супруг Иван Телегин на спортивном матче. Фанаты обратили внимание на взаимоотношения певицы и хоккеиста, они предположили, что знаменитостям скучно друг с другом, якобы они находятся в эмоциональном разрыве.
Само видео называется «Скучная пара». В ролике Пелагея внимательно следит за происходящим на ледовом поле, а Иван Телегин смотрит по сторонам и демонстрирует явные признаки скуки и нетерпения. В комментариях многочисленные поклонники по-разному интерпретировали ролик.
"такое впечатление, что у них эмоциональный разрыв… то есть что не вместе на уровне чувств, эмоций ((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", «Вообще не коннектятся друг с другом», «По-моему его сильно чем то придавило… и это не кепка совсем…🤔», «Видно, что она грустная, а он чувствует себя виноватым и поглядывает на ее реакцию», «мужика из семьи увела. Грустит стыдливо, видимо», «По любовнице своей скучает, думает нафиг я эту пелагею с собой взял», «замуж не за того вышла, говорили же ей, твоя доля тракторист Вася 😄», «Че за горе у нее произошло?» — высказались поклонники.
Ранее к Пелагее обратился бывший участник скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев. Он сделал это после того, как ее мужа Ивана Телегина засняли во время поцелуя с таинственной, но обворожительной незнакомкой. Рустам высказал мнение, что брак певицы обречен из-за того, что супруги слишком разные.
"Желание удержать мужчину статусом, а Пелагея, как вы знаете, торчит где-то там и тусит на Первом канале, ни к чему не привело. Красавчик уходит к красавице. А простушка в джинсах останется одна", — предрек Рустам Солнцев. «Пелагея, малышка, ты сильно не грусти. Этих историй навалом. Найди себе нормального парня — тракториста. Толиком чтоб звали. И все пойдет как по маслу», — посоветовал он певице.
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