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В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых
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В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников и Александр Ионов рассказали об условиях содержания арестованных совладельцев группы компаний «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Об этом сообщает RT.
"Зиявудина Магомедова перевели к сокамернику, безусловно, ему стало намного проще. У него есть телевизор, холодильник", — рассказали в ОНК.
По словам Мельникова и Ионова, у Магомедова нормальные отношения с соседом, конфликтов пока не было.
"У Магомеда Магомедова нет в целом жалоб на содержание. Он содержится в одиночной камере на карантине. Пока что его не перевели в общую", — добавили члены ОНК.
Ранее суд арестовал деньги братьев Магомедовых.
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