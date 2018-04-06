В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых

"Зиявудина Магомедова перевели к сокамернику, безусловно, ему стало намного проще. У него есть телевизор, холодильник", — рассказали в ОНК.

По словам Мельникова и Ионова, у Магомедова нормальные отношения с соседом, конфликтов пока не было.

"У Магомеда Магомедова нет в целом жалоб на содержание. Он содержится в одиночной камере на карантине. Пока что его не перевели в общую", — добавили члены ОНК.

Ранее суд арестовал деньги братьев Магомедовых.