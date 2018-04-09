Боец Нурмагомедов попросил Путина помочь арестованному миллиардеру Магомедову 

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, завоевавший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, обратился к Владимиру Путину в связи с арестом дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова.
29-летний Нурмагомедов 7 апреля на турнире UFC 223 в Нью-Йорке единогласным решением судей
победил американца
Эла Яквинту и стал первым российским бойцом в истории этого вида спорта, который сумел добыть чемпионский титул UFC. За всю историю организации спортсмены из РФ не раз становились участниками титульных боев, но не могли завоевать пояс.
"В тяжелом положении наш старший брат — совладелец нашей команды Зиявудин Магомедов. Он очень помогал и мне, и другим спортсменам из России. Сейчас у него проблемы, но я хочу, чтобы он знал, что мы, спортсмены, молимся за него. Верю, что эта ситуация скоро решится. Надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. Хочу и его поздравить с победой на последних выборах", — цитирует Нурмагомедова
Тверской суд Москвы 31 марта
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миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.
Бизнесмен Зиявудин Магомедов спонсировал Нурмагомедова и создал вокруг него команду Eagles ММА.