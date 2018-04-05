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Старшеклассники ознакомились с медицинским колледжем
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Старшеклассники ознакомились с медицинским колледжем 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
День открытых дверей состоялся в третьем структурном подразделении медицинского колледжа №1.
На прошлой неделе в структурном подразделении №3 МК-1 в отделении «Лабораторной диагностики» прошел День открытых дверей. В актовом зале студенты вместе с ведущими преподавателями профессиональных модулей ознакомили будущих абитуриентов и их родителей с профессией «Медицинский лабораторный техник».
Помимо этого педагоги ответили на вопросы родителей об условиях поступления и дальнейшего обучения.
Во второй части мероприятия гости колледжа посетили мастер-классы. Юноши и девушки работали с микроскопами, пытали определить количества белка и глюкозы, выполняли различные опыты.
По окончании Дня открытых дверей многие ребята определиться с выбором и сделали свой выбор в пользу профессии «Медицинский лабораторный техник».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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