Старшеклассники ознакомились с медицинским колледжем

День открытых дверей состоялся в третьем структурном подразделении медицинского колледжа №1.

На прошлой неделе в структурном подразделении №3 МК-1 в отделении «Лабораторной диагностики» прошел День открытых дверей. В актовом зале студенты вместе с ведущими преподавателями профессиональных модулей ознакомили будущих абитуриентов и их родителей с профессией «Медицинский лабораторный техник».

Помимо этого педагоги ответили на вопросы родителей об условиях поступления и дальнейшего обучения.

Во второй части мероприятия гости колледжа посетили мастер-классы. Юноши и девушки работали с микроскопами, пытали определить количества белка и глюкозы, выполняли различные опыты.

По окончании Дня открытых дверей многие ребята определиться с выбором и сделали свой выбор в пользу профессии «Медицинский лабораторный техник».