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Во дворе на Анадырском восстановили антипарковочные столбики
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Во дворе на Анадырском восстановили антипарковочные столбики 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Антипарковочные заграждения на тротуаре восстановили во дворе дома 63 по Анадырскому проезду. Как сообщили в управе Лосиноостровского района, просьба поступила от одного из местных жителей.
«Напротив первого-третьего подъездов торчат штыри из асфальта. Просьба восстановить столбики», — написал Петр Р.
Коммунальщики справились с задачей всего за сутки. Уже на следующий день после обращения столбики вернули на место, а житель получил официальный ответ от главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко.
«Нарушения устранены, металлические штыри срезаны, антипарковочные столбики восстановлены», — отчитался глава управы. (иб)
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