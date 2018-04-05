Во дворе на Анадырском восстановили антипарковочные столбики

Антипарковочные заграждения на тротуаре восстановили во дворе дома 63 по Анадырскому проезду. Как сообщили в управе Лосиноостровского района, просьба поступила от одного из местных жителей.

«Напротив первого-третьего подъездов торчат штыри из асфальта. Просьба восстановить столбики», — написал Петр Р.

Коммунальщики справились с задачей всего за сутки. Уже на следующий день после обращения столбики вернули на место, а житель получил официальный ответ от главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко

«Нарушения устранены, металлические штыри срезаны, антипарковочные столбики восстановлены», — отчитался глава управы. (иб)