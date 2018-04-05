10 устройств, которые сделают полив удобнее

Есть садово-огородные работы, от которых ни при каких условиях не удастся избавиться. Взять хотя бы полив: даже если небесная канцелярия с завидной регулярностью посылает на ваш участок дождевые тучи, тепличные посадки все равно не смогут напиться без вашей помощи. Сюда же отнесем плодовые деревья и ягодные кустарники, которые необходимо поливать несколько лет после посадки — и им понадобится ваша забота.

С полезными устройствами вам захочется поливать еще и еще!

Уже набирается немало, правда? А если учесть, что регулярно выпадающие дожди всю весну-лето-осень все же из области фантастики, и прибавить к поливаемым площадям огород и цветники, становится совсем грустно. Не отчаивайтесь! Эту трудоемкую работу можно сделать легкой и приятной, если правильно выбрать помощников — устройства, которые сделают полив удобнее.

Пройдемся по шлангам, или А можно всех посмотреть?

Спиральный шланг

Ассортимент шлангов в садовых магазинах грандиозен. Я решила отметить самые необычные и полезные из них. И начнем мы со спирального шланга. Это отличное решение для тех, у кого нет возможности (или желания, или того и другого) таскать по участку тяжелые шланги, разматывая и сматывая их при каждом поливе. По мере удаления от места подключения спиральный шланг будет растягиваться, а когда вы закончите работу, он автоматически сократится до минимального размера. Вам останется только отключить его от системы водоснабжения и убрать, что тоже не составит труда — в нерабочем состоянии он удивительно компактен и не займет много места (поместится в шкафу или тумбочке).

Шланг спиральный

Шланг спиральный Он будет незаменим в условиях ограниченного пространства (балконы, террасы, зимние сады), где важно сохранить в целости и сохранности напольные цветочные горшки. Шланг очень легкий, поэтому вероятность нанести урон хрупким побегам и цветкам ничтожно мала. Плюсов много, поэтому он и оказался в моем рейтинге.

Растягивающийся шланг

Еще одна практичная модель для любителей устройств легкой весовой категории: 20-метровый шланг весит менее килограмма! Невесомый шланг идеально подойдет тем, кому значительные физические нагрузки противопоказаны, а сидеть сложа руки никак не хочется: будущим мамочкам, пенсионерам, трудолюбивым деткам. Да-да, детворе очень нравится поливать и, если создать им комфортные условия работы (легкий шланг, удобный пистолет-распылитель с различными режимами полива), в их лице можно обрести надежных помощников.

После окончания полива растягивающийся шланг займет совсем немного места

Единственное условие, которое необходимо учесть при работе с растягивающимся шлангом — постоянное давление воды в системе. Если оно нестабильно, вы рискуете завершить орошение растений очень внезапно, в самый неподходящий момент: как только давление в сети понизится, шланг станет неумолимо сокращаться в размере, стремясь вернуться к исходному.

Армированный шланг из ПВХ В подсознании дачников прочно засел стереотип: надежный шланг для полива обязательно будет весить немало, и чем качественнее изделие, тем тяжелее оно должно быть. Но это не верно! Современные материалы и технологии изготовления позволяют гармонично сочетать два этих качества воедино, и один из самых ярких примеров — армированный шланг из ПВХ.

Легкий армированный шланг из ПВХ — надежный помощник садовода и огородника

Легкий (15 м весят чуть более 2 кг) но удивительно надежный: его можно эксплуатировать практически круглосуточно — он рассчитан на интенсивные нагрузки. Ему нипочем холод и жара, палящие солнечные лучи тоже не причинят ему ни малейшего вреда. Благодаря армированию шланг хорошо держит форму, поэтому о бесконечных заломах и скручиваниях (которые превращают полив в пытку, наказание, испытание для нервной системы) можно забыть.

Шланг поливочный армированный 4-слойный

Обратите внимание на российский аналог шланга из ПВХ с армирующим кордом: это как раз тот случай, когда и качество на высоте, и цена приемлемая.

Доводим полив до автоматизма

Шланг для капельного полива

Практичное решение, выгодное и для растений, и для садовода: дозированное постепенное увлажнение грунта самым положительным образом сказывается на растениях; земля не уплотняется от поверхностного полива (что особенно важно на участках с плотными тяжелыми почвами), существенно снижается расход воды (экономные дачники, возьмите на заметку!). Полив можно проводить как по поверхности почвы, так и подземно.

Шланг для капельного полива

На практике лично для меня подземная укладка шланга предпочтительнее: если междурядья не замульчированы, бесконечных прополок сорняков не избежать. И они, естественно, будут расти как можно ближе к источнику влаги. А тяпка и шланг для капельного полива — дуэт бесперспективный, во всяком случае для шланга однозначно. Ну а если у вас проблем с сорняками нет, то и поверхностный полив даст отличные результаты.

Таймер для полива

Представьте, что теперь не нужно беспокоиться о том, как поживают ваши огурчики в теплице. Нет необходимости таскать неподъемные лейки с водой и каждый день присутствовать на участке, чтобы не пропустить очередной полив своего тепличного царства. Такую возможность садоводам дарит таймер полива в компании с системой автополива.

Растения хорошо отзываются на полив капельным методом

Вы просто выбираете одну из программ на устройстве и спокойной идете заниматься своими делами. Таймер все сделает за вас: включит и выключит подачу воды. Вам же останется только вовремя менять батарейки, от которых он работает (если модель электронная). Чаще всего системы автополива с таймером устанавливают в теплицу, но что мешает вам кинуть шланг с капельницей в любимый цветник или под кормилицу-яблоньку. Так что официально заявляю: таймер для полива — это реальное облегчение трудовых будней садовода.

Электронный таймер для полива

Мобильность — наш конек

Катушка для шланга

Очень практичная вещь, если приходится постоянно перемещать длинные шланги: на катушке они не скручиваются, не сворачиваются в петли, исключен залом, нет риска повреждения как самого шланга, так и растений.

Для чего нужна катушка для шланга, думаю, объяснять не стоит

Почему так получается в жизни — для меня загадка, но замечено неоднократно: если поленилась перенести скрученный шланг и решила быстренько подтянуть его — однозначно будет сломано самое лучшее растение на грядке или клумбе. Думаю, такая ситуация знакома многим дачникам, и надоела она всем до невозможности. А катушка исключит эту проблему в принципе, и наши помидорчики и перчики будут спокойно красоваться на грядках, не боясь лишиться побегов (а то и жизни) при каждом поливе.

На даче катушка для шланга не роскошь, а необходимость

Для меня принципиально важен еще один нюанс: таская поливочные шланги в руках, просто невозможно остаться чистым: руки, ноги, одежда и обувь — все подвержено риску принять незапланированную грязевую ванну. Если совмещение полива и косметических процедур не входит в ваши планы (или грязь на вашем участке не отличается целебными свойствами), тогда приобретение катушки для шланга именно то, что нужно. Если есть возможность, можно приобрести усовершенствованный вариант со стопорным механизмом, автоматическим сматыванием шланга после работы, ручкой для переноски, прочным кронштейном для крепления к стене. Все удобства в одном флаконе.

Автоматическая катушка с поливочным шлангом поможет вам избежать извечной проблемы дачника – запутавшегося шланга

Дополнительные возможности катушки не только облегчат работу, но и позволят вам почувствовать себя садово-огородной феей. И не говорите мне, что ежедневное пользование высококлассным инвентарем не повышает самооценку. Повышает, проверено!

Полив может быть увлекательным

Пистолет-распылитель

Хотя бы однажды взяв такой пистолет в руки, вы поймете, что полив — процесс на редкость увлекательный и ничуть не однообразный: в зависимости от выбранного режима вы сможете быстро полить дерево, аккуратно напоить цветы и овощи, создать мельчайшую туманную завесу для капризных декоративных культур.

Обмороженные пальцы от ледяной воды – на такие жертвы идут дачники, чтобы полить свой сад В пистолете-распылителе можно отрегулировать интенсивность напора, чтобы не размыть грунт при поливе растений под корень, а если потребуется долгая непрерывная работа, просто зафиксируйте курок в определенном положении, и рука не устанет от напряжения. Кстати, если вам никак не удается приобщить к дачному труду мужскую половину вашей семьи — есть беспроигрышный способ добиться желаемого: поручите им полив и вручите пистолет-распылитель. На них будет оказано двойное воздействие: зов крови (все мужчины в той или иной степени — воины) и возможность пострелять (пусть даже водяной струей). А сколько радости это доставит младшему поколению!

Дайте ребенку хороший пистолет-распылитель, и он польет весь сад!

Пистолет-лейка

Такой пистолет идеален для орошения крон дождеванием, полива сплошных посевов и посадок: живых изгородей, молодых деревьев, газонов (классических из травяной смеси — небольших размеров или оригинальной формы, мавританских). Он пригодится везде, где нужен деликатный полив, не размывающий почву.

Режим лейки

Распылитель на штанге

Удлиненный распылитель позволит дотянуться до самых труднодоступных для полива участков: крон деревьев и лиан, удаленных от дорожек растений, зеленых крыш, растений в вертикальных грядках и цветниках и так далее.

Распылитель 9-режимный, удлиненный

Дождеватели и разбрызгиватели

Если времени для спокойного полива в ручном режиме нет, лучше и не начинайте: быстро вы сможете только смыть пыль с листвы и промочить поверхностный слой почвы, а до корневой системы влага дойти не успеет. В экстренном темпе заливать растения тоже нежелательно, на пользу такой полив не пойдет.

Постепенное увлажнение грунта гораздо лучше, чем интенсивное

Не забывайте, что постепенное увлажнение грунта гораздо лучше, чем интенсивное. В этом случае на помощь садоводам и огородникам придут разбрызгиватели. Когда я поставила на плантации земляники первый простейший дождеватель, моему счастью не было предела.

Дождеватели и разбрызгиватели избавят огородника от рутинной работы

И не только потому, что высвободилось немало времени для других огородных работ, которые просто невозможно без участия человека: прополки, мульчирования и других. Самое главное достоинство разбрызгивателя — состояние растений и почвы: постепенное увлажнение благотворно влияет на любые культуры — с этим не поспоришь. Но и для почвы такой способ полива оказался предпочтительнее: она не уплотнялась, как при локальных поливах, на поверхности не образовывалась корка (исчезла необходимость беспрестанного рыхления междурядий). Дождевателями можно полить участок любой конфигурации, если есть возможность сочетать устройства с различной зоной охвата: прямоугольной, круглой и по секторам.

Дождевателями можно полить участок любой конфигурации

Вы на верном пути

Направляющие для шланга

Устройством их не назовешь, но могу заявить со всей ответственностью, что подобные мелочи далеко не лишние в дачном хозяйстве.

Справиться с неукротимым помощником по поливу поможет направляющая для шланга

Кто из нас не горевал над погубленными растениями, не пережившими роковой встречи с поливочным шлангом (почему-то в зоне риска всегда оказываются самые красивые, самые редкие, самые любимые). Когда начинаешь полив, вроде бы все время стараешься подтягивать шланг аккуратно, но рано или поздно бдительность притупляется, и неосторожное движение обрывает еще одну цветущую зеленую ветвь (или жизнь). И пусть потери не глобальны, но хорошего настроения они не прибавят. А ведь избавиться от проблемы так просто: направляющие надежно защитят клумбы и грядки от вторжения на их территорию невольного агрессора — шланга для полива — и направят его по верному пути.

Сам себе конструктор

Ни один (даже самый дорогой) производитель устройств для полива не сможет создать систему, которая будет идеальна именно для вашего сада просто потому, что он никогда не был на вашем участке. Ему неведомо расположение грядок и цветников, список декоративных и пищевых культур, климатические условия и тип почвы. Но вам-то все это известно. Так создайте свою собственную систему полива — уникальную, идеальную, безупречную — собранную именно для ваших условий. Главное, чтобы все для полива — устройства и комплектующие (соединители, адаптеры, разветвители) были одного производителя (бренда), тогда их совместимость будет идеальной.

Если полив автоматизирован, дачная жизнь сразу становится гораздо приятнее

Дачная жизнь просто обязана быть легкой и приятной, и даже необходимость регулярного полива не должна тяжким бременем лечь на наши плечи. С помощью полезных устройств каждый дачник в силах значительно облегчить этот процесс, можете мне поверить — проверено на практике!