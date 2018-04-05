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У Пскова появился официальный Telegram-канал
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У Пскова появился официальный Telegram-канал 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пресс-служба города Пскова открыла свой канал в в Telegram. Поводом для этого стало создание в мессенджере фейк-аккаунта главы города Ивана Цецерского. «К этому аккаунту я не имею никакого отношения, — заявил Глава муниципалитета. Скорее всего, это дело рук политических хулиганов. Видимо, у кого-то много свободного времени, чтобы заниматься такими вещами.
Но это событие подтолкнуло нас к тому, чтобы создать официальный канал муниципалитета в Telegram, где мы будем размещать официальные и достоверные новости».
Для того, чтобы подписаться на канал, нужно перейти по ссылке: https://t.me/pskovgorod. Канал также можно найти в мессенджере по поиску: @pskovgorod.
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