У Пскова появился официальный Telegram-канал

Пресс-служба города Пскова открыла свой канал в в Telegram. Поводом для этого стало создание в мессенджере фейк-аккаунта главы города Ивана Цецерского . «К этому аккаунту я не имею никакого отношения, — заявил Глава муниципалитета. Скорее всего, это дело рук политических хулиганов. Видимо, у кого-то много свободного времени, чтобы заниматься такими вещами.

Но это событие подтолкнуло нас к тому, чтобы создать официальный канал муниципалитета в Telegram, где мы будем размещать официальные и достоверные новости».

Для того, чтобы подписаться на канал, нужно перейти по ссылке: https://t.me/pskovgorod. Канал также можно найти в мессенджере по поиску: @pskovgorod.