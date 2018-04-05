«Гугл» не должен заниматься военными проектами

Уважаемый Сундар!

Мы считаем, что «Гугл» (Google) не должен заниматься военными делами. Поэтому мы просим «Гугл» отменить проект «Мейвен» (Maven) и разработать, опубликовать, а затем претворить на практике четкие принципы, которые предусматривают, что «Гугл» и его подрядчики никогда не будут создавать военные технологии. «Гугл» осуществляет проект «Мейвен», являющийся кастомизированной программной платформой наблюдения, в которой используются данные о движении объектов на большой площади, собираемые американскими государственными беспилотными летательными аппаратами с целью обнаружения транспортных средств и других объектов, слежения за их перемещениями и передачи результатов в Министерство обороны . Недавно сотрудники «Гугл» начали выражать обеспокоенность по поводу этого проекта. На это отреагировала Диана Грин (Diane Greene) (член совета директоров «Гугл»), которая заверила их, что эта технология не будет использоваться для «эксплуатации и управления дронами», а также для «применения оружия». Таким образом, областей непосредственного применения становится меньше, но ненамного. Эта технология создается для военных, и когда они ее получат, ее легко можно будет использовать для выполнения таких задач. Этот план нанесет непоправимый вред репутации и бренду «Гугл», из-за чего компании будет труднее бороться за талантливых специалистов. В обществе усиливается страх перед искусственным интеллектом, который можно будет применять предубежденно и в военных целях, и «Гугл» уже сталкивается с проблемами, пытаясь сохранить доверие общества. Заключив этот контракт, «Гугл» вступит в ряды таких компаний как «Палантир» (Palantir), «Рэйтеон» (Raytheon) и «Дженерал Динамикс» (General Dynamics). Доводы о том, что другие фирмы типа «Майкрософт» (Microsoft) и «Амазон» (Amazon) тоже участвуют в таких проектах, не уменьшают риски для «Гугл». Уникальная история «Гугл», его лозунг «Не сотвори зло» и его непосредственное участие в жизни миллиардов пользователей ставит компанию на особое место. Мы не можем отдавать на откуп третьим сторонам моральную ответственность за наши технологии. Заявленные ценности «Гугл» четко указывают на это. Все наши пользователи доверяют нам. И это доверие нельзя ставить под угрозу. Никогда. Данный контракт подвергает опасности репутацию «Гугл» и прямо противоречит нашим основным ценностям. Создание такой технологии, которая поможет американскому правительству осуществлять военное наблюдение с возможным летальным исходом, является недопустимым. Осознавая моральную и этическую ответственность «Гугл», а также угрозу репутации компании, мы просим вас:

1. Немедленно отменить этот проект.

2. Разработать, опубликовать, а затем претворить на практике четкие принципы, которые предусматривают, что «Гугл» и его подрядчики никогда не будут создавать военные технологии.