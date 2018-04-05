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Американский спортсмен проверил Instagram и предотвратил перестрелку в школе
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Американский спортсмен проверил Instagram и предотвратил перестрелку в школе 

360tv.ru 1 час назад
Игрок команды по американскому футболу «Нью‐Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман помог полицейским задержать 14‐летнего подростка, который хотел устроить переписку в школе, сообщила газета The New York Times.
Когда спортсмен находился в поездке, один из его подписчиков в Instagram рассказал ему о странных комментариях под одним из фото.
У тебя в комментариях какой-то пацан говорит, что собирается устроить перестрелку в школе. Думаю, тебе стоит уведомить полицию
— сообщение подписчика.
Эдельман позвонил своему ассистенту в Бостон и попросил проверить информацию. Как оказалось, 14-летний подросток действительно написал, что хочет устроить стрельбу в школе и призвал пользователей Сети следить за новостями. Получив подтверждение, игрок связался с полицией.
Автора комментария нашли по IP-адресу. Когда к школьнику нагрянули полицейские, он во всем сознался. В его доме нашли два дробовика, которые принадлежали матери мальчика. Подозреваемого доставили в центр заключения несовершеннолетних преступников. Ему предъявили обвинение в ложном сообщении о готовящемся теракте. Срок тюремного заключения может составить до четырех лет.
Между тем Эдельман пообещал выслать подарок человеку, который рассказал ему о комментарии.
На днях жительница Сан-Бруно устроила перестрелку в штаб-квартире YouTube. Перед смертью ей удалось ранить несколько человек. Всех сотрудников компании эвакуировали из здания.
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