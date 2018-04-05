Курганские депутаты оттаяли? Медиарейтинг за первый квартал 2018 года

Как известно, 1 квартал позади, и на улице во всю теплеет. Оттаяли и наши депутаты городской думы. Представляю вашему вниманию рейтинг активности депутатов в СМИ за март и за первые три месяца 2018 года. Рейтинг был составлен с помощью сервиса «Яндекс. Новости» с региональными настройками. Ознакомиться с более ранней статистикой ИА «Уральский меридиан» можно тут.

Март 2018 года

Без всяких сомнений снова лидирует Глава города Кургана Сергей Руденко с 129 упоминаниями в СМИ. Координатор программы «Комфортная среда» Игорь Прозоров также сохранил свою позицию почетного второго места. На третье место перебрался Наркис Галиаскаров с 13 упоминаниями. Пятерку лидеров замыкают депутаты Олег Прозоров и Юрий Истомин

Людмила Дорофеева с 7 упоминаниями за март 2018 получает 9 место. Это обусловлено выбором лучшего туристического сувенира Зауралья. Яков Сидоров и его высказывания о мусоропереработке в Курганской области не поддались большой огласке, всего 6 упоминаний. По соседству расположилась Ольга Баланчук и Юрий Калинин

Январь — Март 2018 года