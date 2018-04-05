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Курганские депутаты оттаяли? Медиарейтинг за первый квартал 2018 года
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Курганские депутаты оттаяли? Медиарейтинг за первый квартал 2018 года 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Как известно, 1 квартал позади, и на улице во всю теплеет. Оттаяли и наши депутаты городской думы. Представляю вашему вниманию рейтинг активности депутатов в СМИ за март и за первые три месяца 2018 года. Рейтинг был составлен с помощью сервиса «Яндекс. Новости» с региональными настройками. Ознакомиться с более ранней статистикой ИА «Уральский меридиан» можно тут.
Март 2018 года
Без всяких сомнений снова лидирует Глава города Кургана Сергей Руденко с 129 упоминаниями в СМИ. Координатор программы «Комфортная среда» Игорь Прозоров также сохранил свою позицию почетного второго места. На третье место перебрался Наркис Галиаскаров с 13 упоминаниями. Пятерку лидеров замыкают депутаты Олег Прозоров и Юрий Истомин.
Людмила Дорофеева с 7 упоминаниями за март 2018 получает 9 место. Это обусловлено выбором лучшего туристического сувенира Зауралья. Яков Сидоров и его высказывания о мусоропереработке в Курганской области не поддались большой огласке, всего 6 упоминаний. По соседству расположилась Ольга Баланчук и Юрий Калинин.
Январь — Март 2018 года
За первые три месяца больших изменений не наблюдается. В Пятерке все также Сергей Руденко, Игорь Прозоров, Яков Сидоров, Ольга Баланчук и Людмила Дорофеева. Виктор Дударев сдал на 5 позиций, а Олег Прозоров поднялся сразу на 8. Рейтинг замыкают Александр Лисицын, Александр Емелин и Алексей Блинов.
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