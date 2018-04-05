Мантуров: Россия предложит самые дешевые билеты на «ЭКСПО-2025»

Напомним, что со 2 по 6 апреля в России находится инспекционная комиссия Международного бюро выставок, которая оценивает заявку нашей страны на проведение «ЭКСПО-2025». Россия предложила в качестве места проведения всемирной выставки Екатеринбург

Глава Минпромторга рассказал о планируемых расходах и доходах от проведения «ЭКСПО-2025». Так, совокупные затраты на строительство оцениваются в размере 1451 млн евро, а операционные расходы составят 721,7 млн евро. При этом, операционные расходы будут покрыты за счет выручки от продажи билетов и ведения коммерческой деятельности, доля которой составит 42% от операционных доходов.

"Мы планируем получить половину доходов, прежде всего, от продажи билетов, — отметил министр. — Обращаю внимание, что мы предложим самый дешевый входной билет из всех конкурентов". Он также подчеркнул, что для гарантии объема сборов цены на все билеты в 2025 году будут зафиксированы и не подлежат изменениям.

Отдельно Денис Мантуров остановился на затратах участников мероприятия. Для этого российская сторона подготовила три модели павильонов: площадью 2000, 3000, и 4000 м2. Вместе с тем, участникам предстоит самостоятельно произвести расчеты и составить сметы на основе индивидуальных концепций павильонов и поставленных задач. В целом затраты на строительство и внешнее оформление павильонов составят от 2,4 млн евро до 4,6 млн евро в зависимости от размера, стоимость внутреннего оформления и отделки павильонов будет варьироваться от 2,4 до 4,9 млн евро.

"Конкурентная среда на рынке проектирования и строительства гарантирует оптимальный уровень цен на строительные и инженерные работы. Монополии будут задействованы только в области подключения к коммунальным системам, таким, как электричество, водоснабжение, канализация и вывоз мусора, поскольку данный вид услуг относится к разряду муниципальных", — заметил глава ведомства.

Министр также обратил внимание на выгодное расположении Екатеринбурга как в региональном, так и в федеральном масштабах. В частности, привел в пример тарифы на авиаперелеты, железнодорожный транспорт и жилье для участников и гостей «ЭКСПО-2025». «Паритет покупательной способности в Российской Федерации позволяет приобрести на каждый потраченный евро гораздо больше, чем в других развитых экономиках. Это предоставляет иностранным участникам более широкие возможности строительства, и более выгодные условия пребывания в стране для посетителей», — заключил глава Минпромторга.