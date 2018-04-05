Минэкономразвития: претензии Госдумы относятся к периоду работы Улюкаева

Претензии Госдумы к работе Минэкономразвития относятся к тому периоду, когда Алексей Улюкаев занимал пост министра экономического развития. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Постановление Госдумы принято по итогам заседания 7 февраля, на котором Счетная палата высказала замечания в адрес Минэкономразвития, касающиеся мер поддержки малого и среднего бизнеса. Эти замечания относятся к деятельности министерства до 2017 года", — заявил представитель ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в 2017 году программа поддержки малого и среднего бизнеса была переформатирована.

"В частности, Минэкономразвития отказалось от предоставления бизнесу «прямых» субсидий. Министерство сфокусировалось на развитии организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также на предоставлении возвратных мер поддержки. В результате сейчас во всех регионах России создано более 700 таких объектов", — отметили в Минэкономразвития.