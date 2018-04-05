Пыльная история. Показываем «Банк Рукавишникова» изнутри

Торговый дом «Банка Рукавишникова» входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова». Памятник состоит из двух самостоятельных корпусов: банка, обращенного главным фасадом на ул. Рождественскую, и торгового дома, обращенного фасадом к набережной. Комплекс был построен в 1913–1916 годах по проекту выдающегося русского архитектора Фёдора Шехтеля

С момента ввода в эксплуатацию и до 2014 года в здании работала швейная фабрика. Переоборудование здания перед открытием в 1916 году было связано с потребностью армии в обмундировании в период Первой мировой войны. После Октябрьской революции этот профиль деятельности был сохранен. Фабрика, получившая называние «Маяк», была известна на весь Советский Союз.

Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин напомнил, что в декабре прошлого года здание фабрики «Маяк» было передано в оперативное управление Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику (НГИАМЗ). В пустующем историко-культурном памятнике решено было разместить Центр творческих индустрий. Средства на обследование и содержание здания были выделены из регионального бюджета.

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов признался, что на одном из этажей бывшей фабрики он хотел бы видеть экспозицию произведений, созданных кустарями нашего региона. По его словам, в Нижегородской области некогда были развиты более двух сотен кустарных промыслов.

— Именно из кустарных промыслов и выросла наша промышленность. Мы будем настаивать на размещении здесь экспонатов, рассказывающих о шерстобитном промысле, кузнечном деле и других, — заявил Юрий Филиппов.

Руководитель НГИАМЗ также отметил, что концепция Центра творческих индустрий ещё не разработана, поэтому пока нет точного представления о том, что он будет из себя представлять. Тем не менее, работа в данном направлении уже ведётся: сейчас состояние здания оценивают специалисты Нижегородского архитектурно-строительного университета.

В свою очередь заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, доктор архитектуры Анна Гельфонд сообщила, что студенты строительного университета под руководством преподавателей вуза уже начали работу над проектом приспособления здания под Центр творческих индустрий. При этом будет выполнена общая концепция и даны рекомендации по функциональному насыщению помещений.

— Заключение о состоянии объекта культурного наследия будет готово к середине-концу мая. На основании этого документа будет готовится проект восстановления здания. Стоимость реконструкции будет, конечно меньше, чем в случае с Усадьбой Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной, поскольку внутри нет ценной лепнины, однако предстоит заменить все коммуникации: электропроводку, вентиляцию, систему отопления. Работы будет очень много, но мы надеемся, что в 2019 году работа в этом здании уже начнётся, — рассказал Сергей Горин.

По словам министра, каждый посетитель Центра найдёт для себя что-то интересное. Гости смогут заниматься искусством, познакомиться с промыслами, изучить историю родного края и просто отдохнуть.