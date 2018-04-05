Радаев: Честная конкуренция стала нормой отношений государства и бизнеса

Президент России Владимир Путин сегодня провел заседание Государственного совета РФ по вопросу приоритетных направлений деятельности регионов по содействию развитию конкуренции в стране. Встреча в таком формате по теме конкуренции прошла впервые, что свидетельствует о важности этого направления для прорывного развития страны

— Это подчеркнул сам президент. Также Владимир Путин сделал акцент на том, что системные перемены к лучшему невозможны, если практика справедливой конкуренции не покажет себя на деле, не даст ощутимых результатов для людей, потребителей услуг, — прокомментировал итоги обсуждения губернатор Валерий Радаев . — Успех в решении поставленной задачи будет еще одним критерием грамотных управленческих подходов. А это накладывает на региональное правительство высокую ответственность. Губернатор подчеркнул, что четыре года назад Саратовская область в числе первых приступила к внедрению Стандарта развития конкуренции. В нем заложены новые возможности для повышения качества услуг, для малого и среднего бизнеса, что позволит снизить нагрузку на региональный бюджет.

Опыт региона отмечен на федеральном уровне в числе успешных практик содействия развитию конкуренции. По эффективности выполнения Стандарта в прошлом году саратовцы вошли в десятку лидеров и заняли 7 место.

— Значит, есть понимание, каким наработкам необходимо придать системный характер. Будем стараться, чтобы честная конкуренция стала нормой отношений государства и бизнеса, сказал Радаев. — Отдельно отмечу роль социального предпринимательства, для которого любой формализм при проведении торгов и госзакупок особо чувствителен. Мы заинтересованы, чтобы в таких важных сферах, как дошкольное и дополнительное образование, медицинские услуги, детский отдых и соцобслуживание, ЖКХ, пассажирский транспорт и туризм, качество услуг было на самом высоком уровне. От этого напрямую зависит удовлетворенность людей повседневной жизнью. Радаев отметил посыл президента о выявление неэффективно используемых земельных участков.

— Для Саратовской области — тема насущная. Здесь сконцентрирован целый пласт проблем, который сегодня мы расшиваем на всех уровнях. Уверен, прошедший Госсовет даст новый импульс развитию конкуренции в России. Уже в ближайшее время многое поменяется к лучшему. И это будет способствовать достижению целей, обозначенных в послании президента, — резюмировал Радаев.