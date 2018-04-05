Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России

Об этом мэр сообщил в ходе заседания Госсовета по развитию конкуренции в РФ

По его словам, в столице создан своеобразный электронный магазин, в котором обязаны зарегистрироваться все учреждения, чтобы все их мелкие закупки проводились прозрачно в электронном виде.

"Мы зарегистрировали на этом портале более 70 тысяч поставщиков со всей страны. Более того, мы предложили нашим коллегам бесплатно полностью обслуживать их закупки. И сегодня семь регионов нашей страны зашли и работают на этом портале. Буквально недавно я разговаривал с Дмитрием Медведевым на эту тему и предложил для правительства партнерство", — цитирует мэра Агентство «Москва»

Он пояснил, что Москва предоставит не только сам портал, но и обслуживание на нем. Регионам нужно будет только зайти на этот портал со своими поставщиками, отметил он.

"Им выгодно не только самим покупать, но и заводить туда свой малый бизнес. Таким образом, создается мощный электронный магазин на всю страну. Все формы взаимодействия максимально простые и прозрачные", — заключил Собянин.

Он добавил, что у некоторых регионов есть подобные платформы, однако, по его мнению, московская — одна из лучших в стране.