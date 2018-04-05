Передача архангельского «Водоканала» в концессию признана законной

Суд признал законным согласование архангельскими депутатами концессионного соглашения по МУП «Водоканал».

На сессии 14 февраля 2018 года депутаты большинством голосов приняли решение согласовать концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Архангельска между администрацией города и фирмой РВК-Центр.

Против данного решения выступил прокурор Архангельска. По его мнению, согласование концессии не входило в компетенцию представительного органа муниципалитета. Октябрьский суд в удовлетворении иска отказал.