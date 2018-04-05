Курская область. По требованию прокуратуры снесут аварийные дома в Щиграх

В суд был направлен иск с требованием обязать Администрацию организовать указанные работы

Щигровская межрайонная прокуратура проверила исполнение жилищного законодательства Администрацией Щигров. В прошлом году был предусмотрен снос многоквартирных домов, признанных аварийными. Жильцов переселили в новостройки, однако аварийные дома не снесли. Во время их обследования специалисты выяснили, что конструкции находятся в состоянии частичного обрушения, но доступ к ним не ограничен.

В результате прокурор направил в суд иск с требованием обязать Администрацию организовать работы по сносу расселённых аварийных домов.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил. В настоящее время ситуация находится на контроле прокуратуры.