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Курская область. По требованию прокуратуры снесут аварийные дома в Щиграх
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Курская область. По требованию прокуратуры снесут аварийные дома в Щиграх 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В суд был направлен иск с требованием обязать Администрацию организовать указанные работы
Щигровская межрайонная прокуратура проверила исполнение жилищного законодательства Администрацией Щигров. В прошлом году был предусмотрен снос многоквартирных домов, признанных аварийными. Жильцов переселили в новостройки, однако аварийные дома не снесли. Во время их обследования специалисты выяснили, что конструкции находятся в состоянии частичного обрушения, но доступ к ним не ограничен.
В результате прокурор направил в суд иск с требованием обязать Администрацию организовать работы по сносу расселённых аварийных домов.
Суд требования прокурора полностью удовлетворил. В настоящее время ситуация находится на контроле прокуратуры.
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