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В Пензе из-за возобновившихся работ по реконструкции ул. Антонова вырубили 280 деревьев
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В Пензе из-за возобновившихся работ по реконструкции ул. Антонова вырубили 280 деревьев 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе стартовали работы по реконструкции улицы Антонова в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
По информации начальника управления капитального строительства города Игоря Умнова, на данный момент подрядчик уже успел выполнить половину работы от нужного объема по вырубке зеленых насаждений. Так, была произведена срезка кустарника 0,5 га, вырубка 280 деревьев.
«Подрядная организация приступила также к установке дорожных знаков на время производства. Срок завершения работ по контракту 15 октября текущего года», — сообщает пресс-служба городской мэрии.
Напомним, что реконструкция улицы Антонова проходила в два этапа. На первом этапе дорожные службы расширили проезжую часть улице Измайлова до четырех полос движения на участке от нового мостового перехода до поворота на улице Антонова. Длина реконструируемого участка — 1109,73 пм. Ширина пешеходной части тротуара — 3 метра. Осенью 2017 года завершилась масштабная реконструкция улицы Антонова в микрорайоне ГПЗ-24. Ремонт этой улицы обошелся бюджету в 122 440 100 рублей.
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