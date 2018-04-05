Ещё
Пасхальная служба в храме на 2-й Хуторской начнется за 40 минут до полуночи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пасхальная служба в храме на 2-й Хуторской начнется за 40 минут до полуночи 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Поздним вечером Великой субботы, 7 апреля, в храме святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской улице, как и в других православных церквях, начнется пасхальная служба. Прихожан приглашают к 23.20. Об этом сообщили в администрации храма.
— Праздничная служба будет проходить с 23.20 до 5.00. Крестный ход начнется ровно в полночь. Желающие освятить куличи, пасхи и яйца смогут сделать это с 11.00 до 19.00, — пояснил представитель храма.
Напомним, храм святителя Митрофана Воронежского расположен по адресу 2-я Хуторская улица, д. 40. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Руководитель отдела МВД по Савеловскому району встретится с жителями 23 апреля Экспрессы Савеловского и Белорусского направлений железной дороги начали останавливаться у Окружной Акцию «Длинный четверг» устроят в гематологическом центре недалеко от Савеловского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила276
В России введут новую меру пресечения46
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»421
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова135
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение