Пасхальная служба в храме на 2-й Хуторской начнется за 40 минут до полуночи

Поздним вечером Великой субботы, 7 апреля, в храме святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской улице, как и в других православных церквях, начнется пасхальная служба. Прихожан приглашают к 23.20. Об этом сообщили в администрации храма.

— Праздничная служба будет проходить с 23.20 до 5.00. Крестный ход начнется ровно в полночь. Желающие освятить куличи, пасхи и яйца смогут сделать это с 11.00 до 19.00, — пояснил представитель храма.

Напомним, храм святителя Митрофана Воронежского расположен по адресу 2-я Хуторская улица, д. 40. (мю)