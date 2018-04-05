Работы по комплексной реконструкции подстанций Московского Кольца будут продолжены в 2018 году

ФСК ЕЭС реализует на территории Московской области ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологических возможностей для присоединения к сетям новых потребителей. В 2018 году будут продолжены работы по комплексной реконструкции подстанций Московского Кольца 500 кВ «Ногинск», «Трубино», «Пахра», подстанции 220 кВ «Ока», питающей Серпухов и другие. Комментируя работу ФСК ЕЭС по развитию электросетевого комплекса Подмосковья, министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что Московская область является одним из самых быстрорастущих регионов и здесь осуществляется очень большое количество технологических присоединений. Реализация таких масштабных инвестиционных проектов способствует повышению качества и надежности энергоснабжения существующих потребителей, создает благоприятную возможность для присоединения к сетям перспективных объектов и потребителей — Леонид Неганов.