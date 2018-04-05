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Работы по комплексной реконструкции подстанций Московского Кольца будут продолжены в 2018 году
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Работы по комплексной реконструкции подстанций Московского Кольца будут продолжены в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
ФСК ЕЭС реализует на территории Московской области ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологических возможностей для присоединения к сетям новых потребителей.
В 2018 году будут продолжены работы по комплексной реконструкции подстанций Московского Кольца 500 кВ «Ногинск», «Трубино», «Пахра», подстанции 220 кВ «Ока», питающей Серпухов и другие.
Комментируя работу ФСК ЕЭС по развитию электросетевого комплекса Подмосковья, министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что Московская область является одним из самых быстрорастущих регионов и здесь осуществляется очень большое количество технологических присоединений.
Реализация таких масштабных инвестиционных проектов способствует повышению качества и надежности энергоснабжения существующих потребителей, создает благоприятную возможность для присоединения к сетям перспективных объектов и потребителей
— Леонид Неганов.
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