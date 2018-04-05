Косачев: Париж безоглядно пошел на поводу у Лондона в «деле Скрипаля»

Франция безоглядно пошла на поводу у Великобритании в ситуации вокруг «дела Скрипаля», что не может не вызывать сожаления у российской стороны, заявил журналистам в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев , находящийся в Париже с группой членов Совфеда.

Ранее российские и французские сенаторы провели совместное заседание международных комитетов и обсудили совместный доклад о состоянии и перспективах отношений двух стран. Ситуация вокруг дела Скрипаля также обсуждалась на встрече по инициативе по инициативе российской стороны.

"Мы со своей стороны выразили сожаление в связи с тем, что в данном случае Франция достаточно безоглядно пошла на поводу у Великобритании и тех, кто пытается эту ситуацию раскрутить в антироссийских целях", — заявил Косачев, слова которого цитирует ТАСС

"Французы эту тему никак не обостряли, и у меня сложилось личное впечатление, что для них она не совсем комфортна, что они понимают двусмысленность этой ситуации", — добавил сенатор.

"Мы говорили о том, что с нашей стороны весь предыдущий опыт обсуждения каких-либо кризисных проблем в Европе показывает, что, если и когда Франция занимает самостоятельную позицию, демонстрирует независимость в выработке подходов и в подготовке рекомендаций по тому, как эти кризисы решать, (все) от этого только выигрывают", — продолжил Косачев.

А когда «Франция идет на поводу у пресловутой политики евроатлантической солидарности, соответствующие проблемы от этого лишь накапливаются и заставляют ждать своего решения», полагает сенатор.