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Жители Академического района приглашаются к участию в традиционных весенних субботниках
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Жители Академического района приглашаются к участию в традиционных весенних субботниках 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Москвичи выйдут в этом году на традиционные общегородские субботники в рамках месячника по благоустройству и уборке 14 и 21 апреля. В эти дни планируется привести в порядок общественные зоны, парки и дворы.
По традиции в дни общегородских субботников жители Академического района займутся уборкой и наведением порядка на общественных и дворовых территориях. Сбор всех желающих принять участие в мероприятиях будет проходить:
14 апреля — по адресу: ул. Винокурова, д. 4, Парк «Диета»;
21 апреля — по адресу: ул. Шверника, д. 9-13, парк отдыха «Новые Черемушки», микрорайон 10С.
Начало субботника назначено на 10 утра.
Весь необходимый инвентарь можно будет получить на месте.
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