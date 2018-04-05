Жители Академического района приглашаются к участию в традиционных весенних субботниках

Москвичи выйдут в этом году на традиционные общегородские субботники в рамках месячника по благоустройству и уборке 14 и 21 апреля. В эти дни планируется привести в порядок общественные зоны, парки и дворы.

По традиции в дни общегородских субботников жители Академического района займутся уборкой и наведением порядка на общественных и дворовых территориях. Сбор всех желающих принять участие в мероприятиях будет проходить:

14 апреля — по адресу: ул. Винокурова, д. 4, Парк «Диета»;

21 апреля — по адресу: ул. Шверника, д. 9-13, парк отдыха «Новые Черемушки», микрорайон 10С.

Начало субботника назначено на 10 утра.

Весь необходимый инвентарь можно будет получить на месте.