В пуровских поселениях в этом году капитально отремонтируют 52 дома

В поселениях Пуровского района в этом году проведут капитальные ремонты в 52 многоквартирных домах.

По информации департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной администрации, в Тарко-Сале и Уренгое таких по 20, в Пурпе — 7, в Ханымее — 4 и в Пуровске — 1.

В рамках региональной программы капитального ремонта запланировано привести в порядок 9 многоквартирных домов. По адресной программе капитального ремонта многоквартирников, не вошедших в региональную программу, будут отремонтированы 19 домов, еще 24 — по муниципальной программе.

В прошлом году в поселениях района был проведен капитальный ремонт в 49 многоквартирных домах. В рамках муниципальной и двух региональных программ было израсходовано 72 млн 654 тыс. рублей. В числе отремонтированных как деревянные многоквартирники, так и дома в капитальном исполнении.