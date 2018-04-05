Глава Сахалина призвал создать равные конкурентные условия стройкомпаниям Крайнего Севера

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Строительным организациям, работающим в условиях Крайнего Севера, необходимо создавать равные конкурентные условия, заявил на заседании Госсовета в Москве губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко . Эти организации, согласно законодательству, выплачивают на меры социальной поддержки своих работников до 20-25% от сметной стоимости реализуемых проектов.

"Организации [зарегистрированные на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним] обязаны предоставлять работникам северные льготы и надбавки, это составляет 20-25% сметной стоимости от проектов, строящихся в районах Крайнего Севера. Компании, зарегистрированные на других территориях, при проведении конкурсов демпингуют на 25%, выигрывают тендеры и нанимают мигрантов", — сказал Кожемяко. Он добавил, что «необходимо создать равные конкурентные условия».

По словам губернатора, эта проблема характерна для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним. «В итоге получается, на примере Сахалинской области, у нас рынок в строительной сфере состоит процентов на 70 из мигрантов. На 500 тыс. населения 50 тыс. мигрантов, работающих в этой сфере», — подчеркнул Кожемяко. Глава региона отметил, что совместно с общественными организациями проработаны предложения по созданию равных конкурентных условий.