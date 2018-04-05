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Глава Сахалина призвал создать равные конкурентные условия стройкомпаниям Крайнего Севера
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Глава Сахалина призвал создать равные конкурентные условия стройкомпаниям Крайнего Севера 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Строительным организациям, работающим в условиях Крайнего Севера, необходимо создавать равные конкурентные условия, заявил на заседании Госсовета в Москве губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Эти организации, согласно законодательству, выплачивают на меры социальной поддержки своих работников до 20-25% от сметной стоимости реализуемых проектов.
"Организации [зарегистрированные на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним] обязаны предоставлять работникам северные льготы и надбавки, это составляет 20-25% сметной стоимости от проектов, строящихся в районах Крайнего Севера. Компании, зарегистрированные на других территориях, при проведении конкурсов демпингуют на 25%, выигрывают тендеры и нанимают мигрантов", — сказал Кожемяко. Он добавил, что «необходимо создать равные конкурентные условия».
По словам губернатора, эта проблема характерна для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним. «В итоге получается, на примере Сахалинской области, у нас рынок в строительной сфере состоит процентов на 70 из мигрантов. На 500 тыс. населения 50 тыс. мигрантов, работающих в этой сфере», — подчеркнул Кожемяко. Глава региона отметил, что совместно с общественными организациями проработаны предложения по созданию равных конкурентных условий.
Госсовет под председательством президента России Владимира Путина проходит в четверг, он посвящен вопросам развития конкуренции.
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