Атака 51% ударила по Verge и Electroneum, похищены $906 тысяч

Сообщается, что сети Electroneum и Verge пострадали от атаки 51%. Атака 51% — термин, обозначающий, что в распоряжении атакующего должны находиться мощности большие, чем у всей остальной сети, своего рода «контрольный пакет» генерирующих мощностей.

В случае с Electroneum ходят разного рода предположения относительно того, кто стоит за этой атакой.

«Есть вероятность, что за этой атакой стоит Bitmain, которая в данный момент контролирует большую часть хешрейта», — пишет один из пользователей Reddit.

Что касается Verge, представители опубликовали сообщение в Twitter:

«Мы подверглись небольшой атаке, которая длилась в течение 3 часов. Сейчас все пришло в норму, в будущем мы будем еще тщательнее проверять нюансы, способные привести к таким проблемам», — пишут разработчики.

Сообщается об около 17 миллионах в криптовалюте, которые удалось похитить злоумышленникам. Теперь проблему можно решить только хардфорком, уверены специалисты.

Также сегодня мы сообщали о задержании генерального директора криптовалютного обменника Coinnest Ким Ик-хвана по обвинениям в мошенничестве.