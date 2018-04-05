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Атака 51% ударила по Verge и Electroneum, похищены $906 тысяч
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Атака 51% ударила по Verge и Electroneum, похищены $906 тысяч 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Сообщается, что сети Electroneum и Verge пострадали от атаки 51%. Атака 51% — термин, обозначающий, что в распоряжении атакующего должны находиться мощности большие, чем у всей остальной сети, своего рода «контрольный пакет» генерирующих мощностей.
В случае с Electroneum ходят разного рода предположения относительно того, кто стоит за этой атакой.
«Есть вероятность, что за этой атакой стоит Bitmain, которая в данный момент контролирует большую часть хешрейта», — пишет один из пользователей Reddit.
Что касается Verge, представители опубликовали сообщение в Twitter:
«Мы подверглись небольшой атаке, которая длилась в течение 3 часов. Сейчас все пришло в норму, в будущем мы будем еще тщательнее проверять нюансы, способные привести к таким проблемам», — пишут разработчики.
Сообщается об около 17 миллионах в криптовалюте, которые удалось похитить злоумышленникам. Теперь проблему можно решить только хардфорком, уверены специалисты.
Также сегодня мы сообщали о задержании генерального директора криптовалютного обменника Coinnest Ким Ик-хвана по обвинениям в мошенничестве.
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