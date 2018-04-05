Опубликовано первое фото взрослого сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

@albinadzhanabaevaОпубликовано первое фото взрослого сына Валерия Меладзе и Альбины ДжанабаевойПодробности о романе Альбины Джанабаевой (38) и Валерия Меладзе (52) широкой публике стало известно не так давно, однако о том, что у пары есть сын, многие знали уже не первый год. Впрочем, звездные родители не делились снимками 14-летнего Константина. Его мать не раз признавалась, что мальчик не хочет становиться героем светской хроники, а потому предпочитает не фотографироваться со своими знаменитыми родственниками. Тем не менее, на днях кадр, на котором запечатлен юноша все же появился в сети. Константин отпраздновал свой день рождения в интерактивном музее-театре. Вечер он провел в кругу родных и близких. Однако организаторы вечера и фотограф, который работал там, не смогли не поделиться яркой фотографией звездных гостей.

Поклонники звездной пары во всю обсуждают, на кого больше похож Константин. Одни видят в нем точную «копию» матери, другие же восхищаются тем, как мальчик походит на отца. А как думаешь ты?