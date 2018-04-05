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С. Собянин предложил создать на платформе портала поставщиков единый электронный магазин для всей России
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С. Собянин предложил создать на платформе портала поставщиков единый электронный магазин для всей России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом он сообщил в ходе заседания Госсовета по развитию конкуренции в России.
«В Москве создан своеобразный электронный магазин, в котором все учреждения обязаны зарегистрироваться и все свои мелкие закупки должны осуществлять прозрачно в электронном виде. За каждую закупку идет электронный автоматический аукцион, цена порой снижается в два раза. Мы зарегистрировали на этом портале более 70 тыс. поставщиков со всей страны. Более того, мы предложили нашим коллегам бесплатно полностью обслуживать их закупки. И сегодня семь регионов нашей страны зашли и работают на этом портале. Буквально недавно я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем (Д. Медведев — председатель правительства РФ — прим. Агентства «Москва») на эту тему и предложил для правительства партнерство. Мы предоставим полностью не только сам портал, но даже обслуживание на этом портале. Для регионов вообще ничего не нужно, только зайти на этот портал со своими поставщиками. Им выгодно не только самим покупать, но и заводить туда свой малый бизнес. Таким образом, создается мощный электронный магазин на всю страну. Все формы взаимодействия максимально простые и прозрачные», — сказал С. Собянин.
Он отметил, что у некоторых регионов есть подобные платформы, но, по его мнению, московская — одна из лучших в стране.
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал прислушаться к предложению мэра столицы. «Это действительно хорошая практика», — подчеркнул В. Путин.
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