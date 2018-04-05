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МГИК внесет в Мосгордуму проект об использовании технологии «Мобильный избиратель» на выборах мэра
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МГИК внесет в Мосгордуму проект об использовании технологии «Мобильный избиратель» на выборах мэра 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Мосгоризбирком внесет в Московскую городскую Думу законопроект, который дает разрешение на применение технологии «Мобильный избиратель» во время выборов мэра столицы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания МГИК.
«На ваше рассмотрение представляется проект закона города Москвы «О внесении изменений в закон города Москвы от 6 июля 2005 г. №38 „Избирательный кодекс города Москвы“ и закон города Москвы от 18 апреля 2007 г. №11 „О референдумах в городе Москве“. Предлагается внести изменения и применить институт так называемого „Мобильного избирателя“ во время проведения выборов мэра города Москвы», — объяснила член комиссии Рима Кузнецова.
Кроме этого, предлагается определить начальный срок представления документов для регистрации кандидата на должность мэра. «Предлагается установить его не ранее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Сейчас у нас действует не позднее, чем через 30 со дня официального опубликования», — пояснила Р. Кузнецова.
В 2017 г. изменен порядок внесения избирателей в списки для голосования по месту фактического нахождения в день выборов. Если раньше надо было ехать и подавать заявление по месту постоянной регистрации, то сейчас достаточно обратиться в ближайшие ТИК, МФЦ, направить заявление через портал «Госуслуги». С 25 февраля к этой работе подключились участковые избирательные комиссии.
Избиратель может попросить внести себя в списки на любом участке, как в России, так и за ее пределами. Список участков доступен на сайте ЦИК и на «Госуслугах». Все сведения из заявлений вводятся в систему ГАС «Выборы», которая формирует окончательный список избирателей.
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