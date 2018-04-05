Ещё
В Рязани появилась местная молочная марка «Вежливые продукты»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рязани появилась местная молочная марка «Вежливые продукты» 

АиФ Рязань 1 час назад
5 апреля в Рязани в торговых сетях города прошла закупочная сессия, сообщает пресс-служба областного правительства. Мероприятие проводилось, чтобы оценить, насколько рязанская продукция продвигается в торговых сетях.
Участвовали в мероприятии замминистра минэкономразвития Нина Соломонова, представители девяти торговых сетей и четырех магазинов потребительских обществ различных районов области.
Во время закупочной сессии собравшиеся ознакомились с ассортиментом и качеством молочной продукции торговой марки «Вежливые продукты», посетили производственный цех. По итогам сессии достигнут ряд предварительных договоренностей о дальнейшей совместной работе.
По мнению чиновников, в настоящее время доля, которую вносят сетевые магазины в товарооборот области, постепенно увеличивается.
АиФ Рязань: последние новости
Как в Рязани будут ходить троллейбусы в Пасхальную ночь Столовую «Трапезная» в Рязани закрыли из-за антисанитарии Баню-сауну «Свеаборг» в Рязани прикрыли по решению суда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила276
В России введут новую меру пресечения46
Войска ВВО подняты по тревоге122
«Крым захватим танками»422
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова135
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение