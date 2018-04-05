В Рязани появилась местная молочная марка «Вежливые продукты»

5 апреля в Рязани в торговых сетях города прошла закупочная сессия, сообщает пресс-служба областного правительства. Мероприятие проводилось, чтобы оценить, насколько рязанская продукция продвигается в торговых сетях.

Участвовали в мероприятии замминистра минэкономразвития Нина Соломонова , представители девяти торговых сетей и четырех магазинов потребительских обществ различных районов области.

Во время закупочной сессии собравшиеся ознакомились с ассортиментом и качеством молочной продукции торговой марки «Вежливые продукты», посетили производственный цех. По итогам сессии достигнут ряд предварительных договоренностей о дальнейшей совместной работе.

По мнению чиновников, в настоящее время доля, которую вносят сетевые магазины в товарооборот области, постепенно увеличивается.