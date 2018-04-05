Путин попросил «Опору России» уточнить просьбу по землям Минобороны

Глава организации «Опора России» Александр Калинин в своем выступлении на заседании Госсовета обратил внимание на большой объем федерального имущества, которое не попало под закон о приватизации. В качестве примера он привел земли министерства обороны, расположенные вокруг порта «Дальний Восток».

"Хотелось бы тоже какую-то разумную ревизию провести, нужны ли министерству обороны такие земли", — сказал Калинин.

"Сформулируйте конкретно просьбу. Отдайте мне или Дмитрию Анатольевичу (Медведеву)", — ответил ему Путин.