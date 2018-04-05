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Путин попросил «Опору России» уточнить просьбу по землям Минобороны
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Путин попросил «Опору России» уточнить просьбу по землям Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опору России» сформулировать конкретную просьбу о возможности приватизации земель министерства обороны на Дальнем Востоке.
Глава организации «Опора России» Александр Калинин в своем выступлении на заседании Госсовета обратил внимание на большой объем федерального имущества, которое не попало под закон о приватизации. В качестве примера он привел земли министерства обороны, расположенные вокруг порта «Дальний Восток».
"Хотелось бы тоже какую-то разумную ревизию провести, нужны ли министерству обороны такие земли", — сказал Калинин.
"Сформулируйте конкретно просьбу. Отдайте мне или Дмитрию Анатольевичу (Медведеву)", — ответил ему Путин.
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