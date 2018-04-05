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На Новолипецком комбинате женщину затянуло в лопастной питатель
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На Новолипецком комбинате женщину затянуло в лопастной питатель 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Новолипецком комбинате погибла 42-летняя шихтовщица, работавшая в огнеупорном цехе, сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области.
Женщина работала с питателем сыпучих материалов — мощным лопастным аппаратом, равномерно подающим известняк на линию. Каким образом ее затянуло прямо в железные лопасти, пока неизвестно. Искалеченную женщину обнаружил грузчик, он вызвал скорую помощь, но врачи могли лишь констатировать смерть.
На месте работали следователи, они осмотрели цех, поговорили со свидетелями и очевидцами.
«В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за безопасность работников предприятия, все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти женщины. Для этого назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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