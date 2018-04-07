Жителей Воронежа предупредили о подтоплении кладбищ 

Традиция посещать погосты на Пасху сохраняется несмотря на рекомендации РПЦВ преддверии большого православного праздника воронежцев предупредили о том, что некоторые кладбища оказались подтопленными. Муниципальное казённое учреждение «Администрация городских кладбищ» сообщило, что на Левобережном кладбище затоплены некоторые кварталы. Уровень воды достигает 30-50 см. Вода стоит в межквартальных проездах на Березовском и Буденовском кладбищах. Из-за высокой плотности захоронений (в среднем 40-50 сантиметров между могилами) механизированная уборка снега осуществлялась после каждого снегопада только на основных аллеях и межквартальных проездах. 11 воронежских кладбищ занимают 400 гектаров земли. Сейчас в некоторых местах высота снежного покрова в проходах местами достигает 60-70 сантиметров. Если нет острой необходимости посещать кладбища именно в ближайшие дни, лучше от этого воздержаться. Тем более, напоминает администрация, русская православная церковь рекомендует посещать кладбища не на Пасху, а на Радоницу — день особого поминовения усопших. В нынешнем году он приходится на 17 апреля.