Назойливый влюбленный получил срок за 4,5 тысячи СМС бывшей

Оголтелый влюбленный из Франции попал в тюрьму за то, что написал своей бывшей девушке более 4,5 тысячи СМС-сообщений. Об этом сообщает La Depeche.

Молодые люди встречались на протяжении полутора лет (с 2015 по 2017 год). Ревнивый мужчина не выдержал разрыва отношений. По данным его телефона, за пять месяцев после расставания он позвонил бывшей пассии 416 раз, а кроме того, отправил ей 317 MMS-сообщений и 4 тысячи 252 эсэмэски.

В феврале он решил увидеться с ней лично, пробрался к ней в дом, уложил в постель и держал за руки, не давая возможности позвонить в полицию.

«Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос . Как и я, она левша и дислексик (избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма — ред.). Я был очарован ей», — сказал он на суде. Он добавил также, что «чувства были сильнее его».

Суд приговорил мужчину к полутора годам тюрьмы, из них шесть месяцев — условно. Помимо того, ему предписано пройти лечение от биполярного расстройства и запрещено приближаться к бывшей подруге.

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