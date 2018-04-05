Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль

"Я очнулась неделю назад, силы прибывают с каждым днем", — приводит информагентство распространенные правоохранителями слова девушки.

Отмечается, что Юлия обратилась с просьбой на время выздоровления «уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи».

Ранее СМИ сообщили о телефонном разговоре племянницы Сергея Скрипаля с его дочерью Юлией. Соответствующая запись была представлена в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». На фонограмме племянница экс-полковника разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль.

Собеседница описывает свое состояние, в частности, отмечает, что «у нее все хорошо». «Все поправляются, все живые… Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь», — подчеркивает она.