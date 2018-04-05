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Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
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Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Юлия Скрипаль, дочь отравленного нервно-паралитическим веществом в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, очнулась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британской полиции.
"Я очнулась неделю назад, силы прибывают с каждым днем", — приводит информагентство распространенные правоохранителями слова девушки.
Отмечается, что Юлия обратилась с просьбой на время выздоровления «уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи».
Ранее СМИ сообщили о телефонном разговоре племянницы Сергея Скрипаля с его дочерью Юлией. Соответствующая запись была представлена в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». На фонограмме племянница экс-полковника разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль.
Собеседница описывает свое состояние, в частности, отмечает, что «у нее все хорошо». «Все поправляются, все живые… Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь», — подчеркивает она.
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