Владельцы транспортных компаний будут нести ответственность за нарушение требований безопасности

Минтрансе разработали проект федерального закона, предлагающий ввести административную ответственность для руководства и собственников транспортных компаний за нарушение требований безопасности. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроектом также предусматривается в целом усиление административной ответственности для тех, кто нарушает требования законодательства в области транспортной безопасности.

В документе указывается, что совершившие указанные правонарушения члены советов директоров, правлений и дирекций, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других юрлиц, учредители и акционеры компаний, владельцы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств будут нести административную ответственность как должностные лица.

При этом предполагается, что к ответственности не будут привлекать руководителей компаний, голосовавших против решения, которое повлекло нарушение, или не принимавших участия в голосовании.

Кроме того, законопроектом предусматривается усилить административную ответственность за совершение повторных и умышленных нарушений в области транспортной безопасности.

Авторы предлагают «ввести наложение штрафов на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в зависимости от совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг)», за год, предшествующий тому, в котором было совершено нарушение.

При этом предусмотренный статьями КоАП о нарушениях транспортной безопасности нижний предел штрафа предлагается оставить неизменным.

«Необходимость введения предлагаемой альтернативы связана, прежде всего, с наличием крупных транспортных предприятий, имеющих значительный оборот денежных средств, филиальную сеть на территории нескольких субъектов Российской Федерации и допускающих систематические нарушения законодательства», — говорится в пояснительной записке.

Такие изменения в законодательство, по словам авторов, позволят применить дифференцированный подход, ужесточив ответственность за нарушения в области транспортной безопасности для представителей среднего и крупного бизнеса.