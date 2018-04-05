«Явно не вы готовили!»: Олеся Судзиловская показала свой завтрак

Популярная актриса Олеся Судзиловская , следуя тенденциям Инстаграма, решила показать поклонникам свой завтрак. Подобные фотографии очень часто подвергаются обсуждению со стороны пользователей социальной сети, а уж если еду выкладывает знаменитость, то количество комментариев вырастает в разы.

Известная российская актриса театра и кино разместила довольно редкую для себя публикацию. И если в микроблоге артистки много кадров, сделанных во время работы или каких-то светских мероприятий, то снимки еды, которыми просто завалена соцсеть, появляются в аккаунте Олеси не так часто. В одном из своих последний постов женщина решила исправить сложившуюся ситуацию, сфотографировала «поздний» завтрак и выставила его на обозрение Интернет-пользователей. «Завтрак поздний. Потому и на одного, не торопясь. Давно не могла себе такого позволить. А потом — „на работу, на работу“

Этот снимок тут же стал предметом горячих споров между подписчиками Судзиловской. Одни принялись восхищаться красотой подачи вполне обычных для завтрака сырников, другие высказали свои сомнения по поводу того, что актриса самостоятельно смогла бы приготовить нечто подобное. А третьи и вовсе раскритиковали женщину за продемонстрированное фото.

»Изысканность, во всем!» «Гламурненько!» «Проснулась… Позавтракала… Стемнело…» «Он всегда такой изысканный? С такой ресторанной подачей высокой кухни?» «Что за страсть выкладывать свою еду напоказ? А на самом деле как? Показушники! Оставляйте свою лабуду себе!» «Там есть нечего, на зубок!» «Хороший у Вас повар! Явно это не вы готовили! А посидеть и пофотографировать, кто хочет может!» «Прямо произведение искусства! Такую красоту даже жалко есть!» Что интересно, некоторые подписчики Судзиловской, увидев это блюдо, пришли к выводу, что актриса взяла пример с продюсера Яны Рудковской , которая раньше признавалась в любви именно к сырникам.

Кстати, некоторое время назад, из-за большого количества селфи в Инстаграме Олеси, поклонники попросили ее публиковать больше фото со смыслом.