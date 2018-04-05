На Пасху во Владимире перекроют центр города

Это связано с праздничным крестным ходом. С 15 до 18 часов в воскресенье, 8 апреля, центр города перекроют для всех видов транспорта. Движение будет ограничено на улицах Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе

Всех автолюбителей пустят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе. Что касается общественного транспорта, то автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 поедут в указанное время по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.

Троллейбусы в этот период будут ходить по следующим маршрутам:

№ 1 — ул. Фатьянова — Рябинка — пр-т Строителей — ул. Горького — ул. Мира — театр «Разгуляй». № 2 — работать не будет. № 5 — ул. Фатьянова — Рябинка — пр-т Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ул. Усти на Лабе — Вокзал. № 7 — пр-т Ленина — Рябинка — пр-т Строителей — ул. Мира — ВЭМЗ. № 8 — Рябинка — пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ул. Усти-на-Лабе — Вокзал.