Эксперты СПЧ ООН раскритиковали изменения в миграционной политике Венгрии

ЖЕНЕВА, 5 апр — РИА Новости Елизавета Исакова . Эксперты Совета ООН по правам человека выразили озабоченность ростом высказываний, связанных с ненавистью по отношениям к беженцам, в официальных заявлениях Венгрии и призвали Будапешт отменить закон, разрешающий полиции выдворять мигрантов без предоставления им шанса попросить убежище.

Спецкомитет ООН по правам человека завершил в четверг рассмотрение ситуации с соблюдением гражданских и политических прав людей в Венгрии. По итогам оценки эксперты ООН выразили озабоченность ростом в официальных речах венгерских политиков высказываний, связанных с ненавистью к мигрантам и беженцам.

"Признавая то, что уголовный суд рассматривает преступления на почве ненависти, комитет выражает озабоченность их распространенностью и высказываниями ненависти в адрес меньшинств в политических речах, СМИ и в интернете, в частности в адрес цыган, мусульман, мигрантов и беженцев, в том числе в контексте кампаний, которые спонсируются правительством", — говорится в заключении экспертов.

Комитет также обеспокоен крайне малым количеством регистраций преступлений на почве ненависти, что предположительно связано с тем, что полиция не может их расследовать и наказать виновных в таких нарушениях.

Кроме этого, эксперты призвали Будапешт отозвать закон, позволяющий полиции выдворять мигрантов и беженцев. Комитет потребовал от Венгрии сократить сроки временного задержания прибывающих мигрантов и беженцев и рассмотреть возможность не отправлять просителей убежища сразу же в транзитные зоны. По мнению независимых экспертов, людям должна быть предоставлена свобода передвижения, в то время как они ожидают решения по своему прошению.

Также комитет призвал парламент Венгрии отклонить проекты новых законов под общим названием пакет «Стоп Соросу», которые предусматривают наказания для неправительственных организаций, занимающихся беженцами.

"Если он будет принят, это приведет к серьезным ограничениям в работе организаций гражданского общества и критики в отношении миграционной политики государства", — отмечается в документе.