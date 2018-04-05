На «Заводе им. Свердлова» обвинили в обысках своих партнеров

— Каких либо уголовных дел в отношении должностных лиц ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» не возбуждалось, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся. Все руководство завода работает в штатном режиме, — говорится в официальном сообщении. — Сотрудниками ФСБ России 28 марта 2018 года в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством, проводилось проверочное мероприятие в форме обследования помещений в целях проверки информации о деятельности контрагентов завода в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности.

Но предмет обысков, действительно, касался работы с контрагентами. Сведущие люди говорят, что вокруг завода кормилось несколько фирм. Через них покупали сырье и имущество по завышенной цене и продавали готовую продукцию по заниженной.

Также у силовиков возникли вопросы по расходованию бюджетных средств, выделенных заводу на целевые федеральные программы. На предприятии планировали до 2025 года открыть 16 новых производств и вложить в них из федерального бюджета 22 млрд рублей.