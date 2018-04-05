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Экс-губернатора Меркушкина лишат возможности получить самарскую доплату к пенсии
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Экс-губернатора Меркушкина лишат возможности получить самарскую доплату к пенсии 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В апреле губернская дума вновь рассмотрит законопроект об отмене доплат к пенсиям чиновников, которые покинули Самарскую область. Об этом сообщил автор документа, депутат Михаил Матвеев.
— Законопроект, известный в народе как «о лишении пенсии Меркушкина» доработан с учетом замечаний правового управления думы, правительства и прокуратуры. Его согласование близко к завершению. Отсекающим моментом для варягов и разного рода «командировочных» в нем будет не факт выезда за пределы Самарской области, а наличие общего трудового стажа в регионе не менее 20-25 лет, — рассказал Михаил Матвеев. — Сам Меркушкин, кстати, самарскую доплату к пенсии, вопреки разошедшемуся слуху, не получает, так как он у нас пока работающий в администрации президента пенсионер.
После отставки с поста губернатора Самарской области Николай Меркушкин занял должность специального представителя президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.
Доплаты к пенсиям сейчас получают 15 бывших госслужащих, которые покинули регион. Большинство из них, по данным минсоцразвития, просто переехали к детям из-за достижения пожилого возраста. Сумма затрат областного бюджета в год составляет около пяти миллионов рублей. При расчете выплат специалисты ведомства учитывают стаж, размер зарплаты во время работы в губернии и пенсию, которую получает гражданин. Суммы варьируются от 185 до 100000 рублей.
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