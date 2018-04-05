«Обещали помочь, но опозорили»: Первый канал не поверил пермячке, тридцать лет жившей без паспорта

Пермячка, не менее тридцати лет прожившая без паспорта, стала героиней программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Передача вышла в эфир сегодня, 5 апреля. Там девушку назвали аферисткой и предположили, что она помогла своему названному брату Василию заполучить квартиру его матери, за которой ухаживала. Героиню такие выводы оскорбили. Она утверждает, что рассказала правду.

Историю, рассказанную Мариной, 59.ru опубликовал две недели назад. Тогда девушка попросила изменить ее имя, поэтому была названа в тексте Полиной. Пермячка сообщила, что всю свою жизнь прожила с бабушкой, нашедшей ее младенцем на улице. Но недавно бабушка умерла, и теперь она не знает, как жить дальше, ведь у нее нет образования, документов и возможности получать медицинскую помощь. Также Марина боялась, что вскоре ей будет негде жить — квартиру бабушки могут забрать из-за долгов ее сына, Марининого названного брата Василия.

О проблемах Марины узнал «Первый канал». В Пермь приехали редактор и корреспондент программы «Мужское/Женское», и предложили девушке и ее брату приехать в Москву , и стать героями передачи. Сотрудники канала пообещали обследовать Марину в частной клинике и помочь ей с оформлением паспорта. Пермячка и ее названный брат согласились. Съемки программы с их участием прошли 29 марта, а сегодня выпуск показали в эфире.

Что показали в передаче?

В передаче была озвучена новая информация о жизни Марины, но она была противоречивой. Ведущие и эксперты не поверили в историю девушки, назвав ее аферой, а саму героиню — аферисткой.

Передачу начали с ролика, где Марина рассказывает о своей жизни

Названный брат девушки Василий, за матерью которого ухаживала героиня, заявил, что не рос вместе с Мариной, а увидел ее, когда был взрослым — ориентировочно в период между 2007 и 2010 годами. Тогда, по словам Василия, Марина выглядела как подросток — на 15-18 лет. Эта информация показалась ведущим неправдоподобной, ведь девушка сейчас выглядит совсем не на 26-30 лет, как должна бы, а существенно старше.

— Вы вообще ничего не знаете про свою семью. У меня такое ощущение, что вы Лунтик, который только что с Луны свалился, — заявила Юлия Барановская

По словам названного брата, до его знакомства с Мариной девушка могла жить у его сестры Ирины, но он ее там не видел.

— Марина говорила, что, возможно, сестра ее прятала, — сообщил Василий.

Также мужчина заявил, что не общается со своей сестрой. Он не против проживания Марины в квартире, доставшейся ему от матери, но хотел бы, чтобы она получила собственное жилье.

По мнению Александра Гордона, названному брату может быть выгодно то, что в его собственности живет сирота без документов, ведь в таком случае появляется шанс, что у судебных приставов рука не поднимется изъять квартиру из-за задолженности по кредиту.

Когда в студию пригласили Марину, она рассказала, что раньше бабушка звала ее Вероникой. Факт смены имени показался ведущим и экспертам подозрительным. Еще больше студию насторожил тот факт, что Марина после осмотра в частной клинике отказалась от сдачи анализов и более тщательного обследования. Также прозвучало предположение о том, что девушка привирает относительно своего реального возраста и имеет вставные зубы, что противоречит жалобам Марины о невозможности получать медицинскую помощь из-за отсутствия документов.

— Ей не тридцать три, а где-то к пятидесяти, — заявила владелица клиники, где осматривали пермячку.

Следующей гостьей студии стала соседка Марины Валентина Логинова. По ее словам, она впервые увидела девочку младенцем на руках у Светланы Разепиной — той женщины, которую Марина называет бабушкой. На вопрос, откуда ребенок, Светлана тогда ответила: «Бог послал». Лица малышки соседка не разглядела.

Еще более непонятной история Марины-Вероники стала, когда перед зрителями появились сестра Василия Ирина. Женщина рассказала, что младенцем, которого держала на руках Светлана Разепина, была вовсе не главная героиня программы. По словам Ирины, это была ее дочь — настоящая Марина. А с Вероникой сама Ирина познакомилась в кафе-шашлычной на рынке, которым владела.

Сестра Василия Ирина (справа) рассказала, что настоящая Марина — ее дочь (слева), а героиню программы зовут Вероника

— У меня было летнее кафе-шашлычная на рынке, там я и познакомилась с Вероникой, — заявила Ирина.

По словам женщины (этот момент вырезали при монтаже, — прим.ред.), Вероника-Марина была беспризорницей. Ирина жалела ее, помогала, пускала помыться в своей квартире и квартирах родственников. Однажды она привела девочку к своей матери. Потом Вероника сама нашла туда дорогу, и в тайне от Ирины осталась там жить.

— Василий заставил маму переписать на нее квартиру. Он не пускал меня туда, к маме. А Вероника держала эту крепость, — пожаловалась Ирина.

Стало известно, что дарственная на квартиру была написана в 2012 году, и к этому моменту мать Василия и Ирины уже успела перенести несколько инсультов. Василий подтвердил, что у пожилой женщины были проявления старческого слабоумия.

— Вы можете обратиться в суд, чтобы признать сделку недействительной, так как ваша мать не в полной мере осознавала, что делает, — посоветовал Ирине юрист, приглашенный на программу.

Дочь Ирины сообщила, что помимо квартиры, где живет девушка без документов, у Василия есть еще четыре объекта недвижимости, которые находятся в залоге у банка. Один из них — комната, где живет сама девушка. По словам племянницы, дядя обещал переписать комнату на нее, но не сдержал слово.

Встретиться с Мариной-Вероникой приехал молодой человек, с которым она в прошлом сыграла импровизированную свадьбу

В конце передачи на экране показали предсмертную записку, якобы написанную матерью Ирины и Василия Светланой Разепиной, но дочь не узнала ее почерк.

— Нет, это не мой почерк, — ответила героиня.

— Пусть с вами разбираются следственные органы, — резюмировал ведущий.

Также в съемках участвовал Хошим, молодой человек из Таджикистана , у которого несколько лет назад была импровизированная свадьба с Мариной-Вероникой. Он не озвучил новых фактов о ней, но заверил, что готов принять суженую у себя дома.

Что происходит после передачи?

В Пермь Марина-Вероника вернулась в подавленном состоянии.

— Они меня выставили мошенницей, но я же ничего плохого не сделала! Все это не правда. Бабушка говорила, что я у нее с младенчества, — говорит Марина. — Я не боюсь сдавать анализы, просто мне было плохо в клинике. Я задыхалась в четырех стенах, в комнате не было окон. Поэтому попросила забрать меня. Я говорила это на передаче, но все специально смонтировали так, чтобы меня опозорить. Обещали помочь, сделали все наоборот.

По мнению Василия Разепина, передача была снята в таком ключе специально, чтобы сделать историю более шокирующей.

— Я думаю, они заранее решили, что повернут все именно так. Сотрудники Первого канала знали, что Марина любит открывать окно и дышать свежим воздухом — после этого астма меньше ее тревожит. Они умышленно поместили ее в комнату без окон, чтобы создать конфликтную ситуацию, и использовать ее, чтобы раздуть скандал, — заявил названный брат девушки без документов.

По версии Василия, Марину на рынке в возрасте 5-7 лет подобрала его сестра Ирина. До того, как оказаться у бабушки, девочка жила с ней. Почему он не стал помогать Марине-Веронике тогда, мужчина ответить не смог. Но выразил готовность и дальше добиваться выдачи паспорта своей названной сестре.

Марина осталась недовольна участием в передаче, и считает, что Первый канал обманул ее — Чтобы добиться правды, я хочу принять участие в передаче другого канала, а еще продолжу доказывать право Марины на документы в суде, — заявил Василий Разепин.

Несмотря на вопросы, появившиеся в истории Марины, помощь девушке по-прежнему предлагает министерство социального развития Пермского края

— Мы ждем Марину в нашем центре социальной адаптации. Там она сможет жить, получать медицинскую помощь. Если она имеет право на получение российского паспорта, мы поможем ей оформить его, — рассказали в ведомстве.

Проблемой Марины занимается следственный комитет Прикамья. Они выясняют, находилась ли девушка в рабском положении в семье и определяют, добросовестно ли Разепины относились к ее воспитанию.

59.ru продолжит следить за судьбой девушки без документов.