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Девушка, 30 лет прожившая в Перми без документов, намерена получить паспорт через суд
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Девушка, 30 лет прожившая в Перми без документов, намерена получить паспорт через суд 

59.ru 48 минут назад
Фото: 59.ru
Девушка, более тридцати лет прожившая в Перми без документов, образования и возможности получать медпомощь, и ее названный брат Василий обратились в суд Индустриального района. Они просят выдать девушке разрешение на получение российского паспорта.
— Заседание суда состоится 19 апреля, — рассказал корреспонденту 59.ru Василий Разепин.
В суде подтвердили, что рассмотрение дела назначено на эту дату.
Также Василий Разепин заявил, что после участия в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале, где не поверили в историю его названной сестры Вероники-Марины и назвали ее аферисткой, ими заинтересовалось еще одно телевизионное шоу.
— Мне звонили с шоу «На самом деле», где героев проверяют на детекторе лжи. Я пока не решил, хочу ли участвовать в передаче, потому что в прошлый раз Первый канал перевернул все с ног на голову, — заявил Василий.
Историю, рассказанную Вероникой-Мариной, 59.ru опубликовал две недели назад. Тогда девушка попросила изменить ее имя, поэтому была названа в тексте Полиной. Пермячка сообщила, что всю свою жизнь прожила с бабушкой, нашедшей ее младенцем на улице. Но недавно бабушка умерла, и теперь она не знает, как жить дальше, ведь у нее нет образования, документов и возможности получать медицинскую помощь. Также Марина боялась, что вскоре ей будет негде жить — квартиру бабушки могут забрать из-за долгов ее сына, Марининого названного брата Василия.
Проблемой Марины занимается Следственный комитет Прикамья. После сообщения омбудсмена, они выясняют, находилась ли девушка в рабском положении в семье, и определяют, добросовестно ли Разепины относились к ее воспитанию. Девушку готовы принять в Центре социальной адаптации.
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 Ещё 2 источника 
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