Минфин поддерживает идею обязательного страхования пассажиров такси

"Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать", — сказал он. Моисеев пояснил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предлагала создание агрегатора, который мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси и послужить выдавливанию легальных операторов с рынка.

Такси — единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП это 2,025 млн рублей.

Планируется, что закон вступит в силу спустя год после официального опубликования, а в течение 60 дней после вступления в силу перевозчики должны будут застраховать ответственность.

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси вносился в Госдуму в январе, но тогда правительство его не поддержало.