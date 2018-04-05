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Американцы научат собаку предотвращать авиакатастрофы
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Американцы научат собаку предотвращать авиакатастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международный аэропорт Yeager в Чарльстоне, США, заплатил 7,5 тысяч долларов за собаку, которая будет разгонять птиц со взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает Metro.
18-месячный бордер-колли по имени Геракл пройдет курс специальных тренировок в Северной Каролине. Его научат распознавать устные команды и свист. Перед началом работы Гераклу наденут униформу: светоотражающий жилет, наушники и защитные очки.
«Каждый аэропорт сталкивается с проблемами из-за диких животных. Это настоящая катастрофа, а собака — хищник. Она будет отпугивать не только птиц, но и оленей, койотов и кроликов», — сказал ассистент управляющего в аэропорту Yeager Ник Келлер.
Летом 2017 года пассажирский самолет, заходивший на посадку в аэропорту Дедхорс на Аляске, насмерть задавил оленя. Пилот не успел предотвратить столкновение, и животное было обезглавлено шасси. После происшествия самолет сделал круг над аэропортом, пока рабочие убирали тушу оленя со взлетно-посадочной полосы.
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