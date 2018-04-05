Американцы научат собаку предотвращать авиакатастрофы

Международный аэропорт Yeager в Чарльстоне, США , заплатил 7,5 тысяч долларов за собаку, которая будет разгонять птиц со взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает Metro.

18-месячный бордер-колли по имени Геракл пройдет курс специальных тренировок в Северной Каролине. Его научат распознавать устные команды и свист. Перед началом работы Гераклу наденут униформу: светоотражающий жилет, наушники и защитные очки.

«Каждый аэропорт сталкивается с проблемами из-за диких животных. Это настоящая катастрофа, а собака — хищник. Она будет отпугивать не только птиц, но и оленей, койотов и кроликов», — сказал ассистент управляющего в аэропорту Yeager Ник Келлер.