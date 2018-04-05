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Инвестор из Екатеринбурга откроет гемодиализные центры в Буйнакске и Хасавюрте
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Инвестор из Екатеринбурга откроет гемодиализные центры в Буйнакске и Хасавюрте 

«Это Кавказ» 28 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В дагестанских городах Буйнакске и Хасавюрте планируют открыть гемодиализные центры. Инвестором проекта выступила екатеринбургская компания «Нефролайн».
Вопросы реализации проекта в Буйнакске обсуждались в ходе встречи главы города Исламудина Нургудаева с инвестором, руководителем компании Салаудином Мамаковым, сообщается на сайте мэрии.
«Центр рассчитан на шесть действующих и один резервный пост, и может, в случае необходимости, бесперебойно работать в три смены. Более того, планируется бесплатная перевозка пациентов на процедуры и, поскольку длится она не менее четырех часов, то будет решен вопрос с питанием, так как больному необходима глюкоза», — рассказал Мамаков.
Проект будет иметь долю государственного партнерства, благодаря чему можно будет оказывать услуги населению бесплатно, по полису ОМС.
«Все оборудование и расходные материалы японского производства. В здании, планируемом под центр, установлена совершенная система очистки воды, резервная линия электроэнергии», — отметил Мамаков.
В свою очередь глава Буйнакска выразил инвестору благодарность за инициативу и пообещал оказать необходимую помощь в скорейшем открытии центра. Он также отметил, что медучреждение позволит создать новые рабочие места для горожан.
В медучреждении будут работать три врача (в том числе главный врач), пять медсестер, две санитарки, инженер и два администратора. По словам Мамакова, персонал уже подобран и прошел необходимое обучение в Нальчикском учебно-медицинском центре.
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