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В Самаре ритуальное агентство оштрафовали за задержку зарплаты
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В Самаре ритуальное агентство оштрафовали за задержку зарплаты 

Волга Ньюс 1 час назад
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, в организации были зафиксированы несколько случаев задержки зарплаты сотрудникам в начале 2018 года. По результатам проверки в адрес руководителя внесли представление, после чего нарушения устранили.
Однако на этом дело не кончилось. В отношении директора фирмы — Николая Бокова возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». И 23 марта постановлением региональной трудовой инспекции директор ООО Бокова «Ритуал» и само юрлицо признаны виновными в нарушении закона, за что на них наложили штрафы — 12 тыс. и 31 тыс. руб. соответственно.
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