В Самаре ритуальное агентство оштрафовали за задержку зарплаты

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, в организации были зафиксированы несколько случаев задержки зарплаты сотрудникам в начале 2018 года. По результатам проверки в адрес руководителя внесли представление, после чего нарушения устранили.