Юлия Скрипаль сделала заявление

Юлия Скрипаль , пострадавшая в инциденте с отравлением в британском Солсбери, сделала заявление. Его распространил Скотланд-Ярд.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что очнулась более недели назад и ей становится лучше. Она поблагодарила врачей и жителей Солсбери за участие.

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем», — сказала она.

В обращении Юлия Скрипаль назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

Ранее сегодня «Россия 1» опубликовала фрагмент телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей сестрой, в котором пострадавшая заявила, что у нее все в порядке и скоро она выписывается из больницы.