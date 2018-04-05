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Юлия Скрипаль сделала заявление
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Юлия Скрипаль сделала заявление 

BFM.RU 1 час назад
Юлия Скрипаль, пострадавшая в инциденте с отравлением в британском Солсбери, сделала заявление. Его распространил Скотланд-Ярд.
Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что очнулась более недели назад и ей становится лучше. Она поблагодарила врачей и жителей Солсбери за участие.
«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем», — сказала она.
В обращении Юлия Скрипаль назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.
Ранее сегодня «Россия 1» опубликовала фрагмент телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей сестрой, в котором пострадавшая заявила, что у нее все в порядке и скоро она выписывается из больницы.
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