Мосгордума может внести в Госдуму законопроект об охранных ордерах для жертв семейного насилия

Мосгордума планирует разработать поправки в федеральное законодательство в части ужесточения наказания за семейное насилие, а именно предложить Госдуме ввести охранные ордера для пострадавших от побоев и отменить штрафы для дебоширов в пользу административного ареста. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко.

«Мы будем готовить законодательную инициативу в Госдуму по обращению МВД по ужесточению наказания — отмена административных штрафов, охранные ордера. Пусть голова болит у того, кто безобразничает, как он будет жить, чтобы не встречаться со своими близкими, не оказываться в пределах 100 м, например, не звонить и так далее», — сказала И. Святенко.

Как уточнила депутат, по итогам выездного заседания комиссии в «Кризисном центре помощи женщинам и детям» столичные законодатели и экспертное сообщество пришли к общему мнению, что необходимо отменить такой вид наказания для семейных дебоширов, как штрафы, оставив арест и обязательные работы. Исключение может коснуться определенных категорий граждан — инвалидов. При этом данный пункт должен быть прописан в законопроекте, как добавила И. Святенко.

Кроме того, депутат сообщила, что по итогам заседания было принято решение о распространении среди родительского сообщества школьников информационных листовок о профилактике домашнего насилия. Также листовки планируется разместить в отделениях участковых пунктов полиции.

Охранный ордер представляет собой решение суда, запрещающее дебоширу приближаться к жертве, находиться в ней в одном помещении, звонить ей.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о переводе однократных побоев, нанесенных близким родственникам, из категории уголовных преступлений в административные правонарушения. Поправки были разработаны после того, как в июне 2016 г. Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса РФ . В частности, сюда попали однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Также была введена уголовная ответственность для граждан, ранее подвергавшихся административному наказанию за декриминализованные деяния.

Согласно ст. 6.1.1 («Побои») КоАП РФ, нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.