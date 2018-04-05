Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии 

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что очнулась более недели назад и идёт на поправку. Её заявление опубликовала пресс-служба Скотленд-Ярда.
«Я очнулась более недели назад и рада сказать, что силы прибывают с каждым днём. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные добрые пожелания, которые я получила», — говорится в заявлении.
Скрипаль назвала инцидент с отравлением в Солсбери «сбивающим с толку» и призвала уважать частную жизнь её семьи в период выздоровления.
О самочувствии отца девушки Сергея Скрипаля в заявлении не сообщается.
Ранее была обнародована запись разговора Юлии Скрипаль с её двоюродной сестрой Викторией.