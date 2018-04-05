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Ульяновский губернатор предложил создать институт аудита решений по тарифам
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Ульяновский губернатор предложил создать институт аудита решений по тарифам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой создания института независимого и публичного аудита решений по тарифам. Об этом в четверг он заявил на заседании Госсовета РФ.
"Предлагаю ввести институт независимого и публичного аудита всех решений по тарифам. Кстати, мы уже у себя в регионе пошли по этому пути: устанавливаемые в регионе тарифы с этого года проверяются независимым центром мониторинга контроля за ценообразованием", — сказал он.
Морозов добавил, что необходимо существенно доработать проект федерального закона об основах государственного регулирования цен и тарифов для «более конкретного развития правовых регуляторных механизмов». «Там все очень расплывчато на сегодняшний день», — отметил он.
Морозов добавил, что необходимо провести тщательную проверку обоснованности расчетов тарифов.
"Тогда нам удастся прекратить любые политические спекуляции в этой сфере, снизить градус напряжения и недовольства", — сказал он.
Губернатор Ульяновской области отметил, что следует значительно повысить роль и дать больше полномочий общественным советам потребителей. «Надо превратить этот институт в мощный инструмент общественного контроля. Для этого следует формировать их исключительно при региональных общественных палатах, а не при тарифных органах», — уточнил он.
Морозов также предложил наделить такие советы правом вето на любые решения по изменению тарифов.
"Безусловно, при этом надо четко прописать и порядок формирования этих советов, чтобы они не стали проводниками недобросовестного поведения отдельных игроков на рынке", — резюмировал он.
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